FIFA confirmou suspensões de Guatemala e Kuwait

11 Mai, 2017

As federações de futebol de Guatemala e Kuwait viram confirmadas, esta quinta feira, as suas suspensões no congresso da FIFA, em Manama, no Bahrain.



A Guatemala está suspensa das competições internacionais desde 28 de outubro do último ano, depois de a assembleia do organismo não ter ratificado a continuidade do comité regulador imposto pela FIFA, no âmbito do caso de corrupção "FIFAGate".



Hoje, o congresso, por recomendação do Conselho da FIFA, decidiu por esmagadora maioria, com 197 votos a favor e dois contra, manter a suspensão até que a federação guatemalteca assuma as recomendações do organismo responsável pelo futebol mundial.



A Guatemala tem de aprovar as reformas no estatuto da sua federação, com a pretensão de que exista uma maior participação feminina na direção, da proibição de uma reeleição indefinida para a presidência e a criação de órgãos de ética e eleitoral.



O congresso decidiu também manter a suspensão ao Kuwait, com 197 votos a favor e oito contra, até que se verifique uma mudança na lei do Desporto no país, proposta pela FIFA, numa tentativa de combater a ingerência governamental.