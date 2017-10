FIFA decide suspender federação paquistanesa

Mário Aleixo - RTP 11 Out, 2017, 10:34 / atualizado em 11 Out, 2017, 10:34 | Futebol Internacional

Em comunicado, a FIFA refere que as instalações e as contas bancárias da federação estão a "ser controladas por um administrador nomeado pela justiça", o que "viola as obrigações da PFF de administrar os seus assuntos de forma independente e sem interferência de terceiros".



O organismo máximo do futebol mundial garante que a suspensão será levantada quando a federação paquistanesa recuperar o controlo das suas instalações e contas bancárias.