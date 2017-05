"FIFA elege Hawk-Eye como fornecedora de tecnologia de apoio ao vídeo-árbitro"

Lusa 19 Mai, 2017, 15:54 / atualizado em 19 Mai, 2017, 16:16 | Futebol Internacional

O sistema, já testado em jogos particulares, também será aplicado no Mundial de sub-20, entre 20 de maio e 11 de junho, na Coreia do Sul, e foi eleito pela FIFA de entre um processo de seleção que contou com vários fornecedores de tecnologia para VAR.



"A FIFA está confiante de que a escolha da Hawk-Eye como fornecedora da tecnologia para VAR nas próximas competições atende aos requisitos tecnológicos inovadores necessários para que haja mais integridade e justiça no nosso jogo", comentou o secretário-geral-adjunto da FIFA, o sérvio Zvonimir Boban.



O uso experimental do assistente de vídeo árbitro (VAR) foi aprovado na 130.ª Reunião Anual da International Board (IFAB), em março de 2016, por um período de dois anos, para identificar as vantagens e desvantagens do seu uso e se a sua utilização "melhora o jogo".



Com a sua utilização nas provas referidas, a FIFA pretende examinar como é que o sistema VAR influencia o comportamento tanto de jogadores como de árbitros, público presente nos estádios e espetadores televisivos, antes do IFAB tomar uma decisão final sobre a sua utilização em 2018 ou, o mais tardar, 2019.