FIFA estabelece acordo que dá mais poder aos jogadores

Lusa 06 Nov, 2017, 15:34 / atualizado em 06 Nov, 2017, 16:26 | Futebol Internacional

O acordo, que estava a ser negociado há 18 meses, levou já a que o organismo representativo dos futebolistas anunciasse que vai retirar a queixa apresentada em setembro de 2015, na Comissão Europeia, contra o sistema de transferências da FIFA.



O estatuto do jogador e o regulamento de transferências vão sofrer várias alterações na sequência do acordo hoje anunciado, com vista a "diminuir os conflitos entre clubes e futebolistas, em especial nos casos relacionados com salários em atraso".



O organismo regulador do futebol mundial - que obteve o aval de clubes e ligas antes de concluir as negociações --, e a FIFPro querem também acabar com as "condutas abusivas das partes, como obrigar um jogador a treinar-se sozinho".



O presidente da FIFPro, Philippe Piat, manifestou-se "satisfeito com o novo espírito de cooperação demonstrado pela FIFA a disponibilidade para ouvir e ir ao encontro das preocupações dos jogadores".