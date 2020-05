FIFA estuda alternativas para a cerimónia "The Best"

Os sucessores de Lionel Messi e Megan Rapinoe, coroados em 2019, iam ser conhecidos no início da época 2020/21, contudo “devido à pandemia de coronavírus e às suas consequências, a cerimónia não ocorrerá e várias alternativas estão a ser consideradas pela FIFA”, conforme admitiu um porta-voz do organismo.



Não foram especificadas as opções previstas, nem confirmado se os prémios não seriam atribuídos este ano, uma vez que o futebol internacional está praticamente todo parado desde março e apenas alguns países pensam retomar a competição.



Além dos melhores futebolistas do ano em ambos os sexos, são entregues, entre outros, prémios para o melhor golo e a melhor seleção.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



