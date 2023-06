FIFA obriga Cardiff a pagar mais 11 ME ao Nantes pelo malogrado Emiliano Sala

Segundo um documento do organismo que rege o futebol mundial, a que a agência de notícias francesa AFP teve acesso, o clube galês tem de pagar as duas últimas prestações que faltavam para completar os 17 ME acordados então no negócio, isto, depois de já ter pago em janeiro a primeira parcela de cerca de seis milhões de euros.



Em 21 de janeiro de 2019, Emiliano Sala morreu na sequência da queda do jato particular que o levava de Nantes a Cardiff, para onde o atacante argentino de 28 anos acabava de ser transferido.



"O FC Nantes está encantado com esta nova vitória diante da FIFA. O clube viu serem confirmados os seus direitos. Espera que, após quatro anos de procedimentos, o Cardiff City FC finalmente respeite os seus compromissos financeiros e ponha fim à implacabilidade processual", declararam à AFP Jérôme Marsaudon e Louis-Marie Absil, do escritório de advogados francês RMT.



E acrescentaram que o clube de Nantes "mal pode esperar para fechar definitivamente a parte legal deste trágico acidente".



O Cardiff, que há quatro anos insiste que a transferência de Emiliano Sala não havia sido finalizada no momento do acidente, também reclama cerca de 100 ME do Nantes por perda de receita ligada à morte do argentino.



Na semana passada, o Tribunal Comercial de Nantes definiu o cronograma para este litígio distinto, com uma audiência preliminar calendarizada para o segundo trimestre de 2024.