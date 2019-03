FIFA rejeita pedido do Chelsea para `congelar` proibição de contratar jogadores

Lusa Comentários 08 Mar, 2019, 17:08 | Futebol Internacional

O Chelsea foi proibido de inscrever novos jogadores por dois períodos de transferências, no final da temporada em curso e na janela de mercado de janeiro de 2020, por ter violado as regras criadas para proteger jovens jogadores, embora o clube rejeite a acusação.



"O Chelsea Football Club está surpreso com a decisão do Comité de Apelo da FIFA de não suspender a sanção aplicada ao clube até à conclusão do processo de recurso", escreveu o clube londrino em comunicado.



O Comité Disciplinar da FIFA informou no mês passado que o Chelsea violou as regras em 29 casos, tendo punido os 'blues' com uma multa de 600 mil francos suíços (cerca de 530 mil euros).



O clube londrino pode agora recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), no sentido de obter uma decisão provisória que lhe permita contratar jogadores no final da época.