FIFA rejeitou inscrição de Adrien pelo Leicester

Mário Aleixo - RTP 04 Out, 2017, 10:49 / atualizado em 04 Out, 2017, 11:36 | Futebol Internacional

O internacional português, contratado ao Sporting, por 25 milhões de euros, ficará assim impedido de jogar até 1 de janeiro de 2018, altura em que o mercado reabre novamente.



Recorde-se que o problema de Adrien começou logo no momento da contratação, uma vez que o Leicester entregou a documentação legal, que visava obter o certificado internacional do jogador, 14 segundos após o prazo previamente estipulado.



A notícia surge em destaque na Sky Sports que cita um porta-voz da FIFA: "Podemos confirmar a decisão do Comité do Estatuto dos Jogadores: a petição apresentada pela Federação Inglesa para a emissão do Certificado Internacional do jogador Adrien Silva e subsequente inscrição do jogador no clube Leicester City foi rejeitada".



Também a agência Lusa cita uma fonte do gabinete de imprensa da FIFA para confirmar a notícia.