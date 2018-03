FIFA retoma venda de bilhetes na terça-feira

Lusa Comentários 12 Mar, 2018, 16:59 | Futebol Internacional

“Foram vendidos até ao momento 1.303.616 bilhetes para o Mundial da Rússia. As vendas serão retomadas na terça-feira”, explica o comunicado.



A FIFA especificou que, numa primeira fase, foram vendidos 735.168 bilhetes e posteriormente foram entregues 568.448. Destes, quase 200 mil foram comprados por adeptos russos, seguidos pelos colombianos, que adquiriram 33.048 bilhetes. Os brasileiros compraram 24.656 e os peruanos 21.946. Além destes, os mexicanos contam com 18.155 bilhetes adquiridos e os argentinos com 15.214.



“A 94 dias do início da competição, estamos muito contentes com o progresso das vendas”, comentou Fatma Samoura, secretária geral da FIFA.



A partir de terça-feira e até ao dia 03 de abril, os adeptos têm uma nova oportunidade de comprar bilhetes para todos os jogos do Mundial, com exceção da final e do Argentina-Islândia.



A última fase de vendas vai decorrer entre 18 de abril e 15 de julho, data na qual se jogará a final, no Estádio Luzhnikí, em Moscovo.