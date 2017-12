FIFA suspende peruano Paolo Guerrero por um ano por doping

Lusa 08 Dez, 2017, 12:21 | Futebol Internacional

O avançado do Flamengo, de 33 anos, estava suspenso desde 03 de novembro último, na sequência do controlo positivo ocorrido em 05 de outubro, em Buenos Aires, quando o Peru empatou 0-0 com a Argentina, em jogo da qualificação sul-americana para o Mundial2018.



“O jogador acusou o metabolito de cocaína benzoilecgonina, uma substância incluída na lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidopagem (AMA)”, refere a FIFA.



Paolo Guerrero é o melhor marcador da história da seleção peruana de futebol, com 32 golos, mais seis do que o ‘lendário’ ex-portista Teofilo Cubillas.