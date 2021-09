FIFA vai ouvir federações em 30 de setembro sobre Mundial de dois em dois anos

“Foram enviados os convites para as federações e confederações para que sejam consultas em 30 de setembro numa cúpula online. Será a oportunidade de estabelecer um debate aberto e construtivo a nível global”, explicou a FIFA, em comunicado.



Recentemente, através do seu diretor para o desenvolvimento, o francês Arsène Wenger, a FIFA reforçou a intenção de passar a realizar um Campeonato do Mundo de dois em dois anos e largar o habitual modelo de quatro anos de intervalo.



Na semana passada, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, e a CONMEBOL mostraram-se contra essa ideia, tal com os organismos do futebol português.



Um comunicado conjunto, assinado pela Federação Portuguesa de Futebol, Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, Associação Nacional de Treinadores de Futebol e Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, salienta que “reprova” a intenção de “aumentar a periodicidade da maior prova do mundo de seleções”.