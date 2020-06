Final a 8 da “Champions” a caminho de Lisboa

O jornal “Sky Sport” adianta que a decisão da prova será disputada em dois estádios, presumivelmente Luz e Alvalade.Segundo aquele meio de comunicação italiano, os quartos de final realizam-se entre 12 e 15 de agosto, as “meias” a 18 e 19 e a final a 23.Os quatro jogos em falta dos oitavos-de-final não vão para o Estádio do Dragão, mantendo-se, em princípio, nos recintos das respetivas equipas. A Juventus irá receber o Lyon em Turim a 7 de agosto, o Barcelona defrontará o Nápoles em Camp Nou no dia seguinte. Falta saber onde se jogarão o Bayern-Chelsea e o Manchester City-Real Madrid.

Recorde-se que a conclusão das provas europeias de clubes da época futebolística 2019/20, entre as quais a Liga dos Campeões, foi incluída no programa de reuniões do Comité Executivo da UEFA, quarta e quinta-feira. Os palcos que irão receber os jogos das competições de clubes da UEFA ficarão então definidos.





Além da "Champions", o plano da Liga Europa também estará em cima da mesa, com um cenário semelhante em que a Alemanha poderá receber os jogos que faltam disputar, também em agosto, incluindo a final, que está marcada para Gdansk, na Polónia.



A conclusão da Liga dos Campeões feminina será outra das decisões que vai sair da reunião do organismo que rege o futebol europeu, assim como o reagendamento de provas como o Europeu de sub-21 e a ‘Champions’ de futsal.



A nível de seleções, a UEFA também deverá proceder a alterações no calendário do "play-off" de acesso ao Euro2020, entretanto adiado para 2021, do qual sairá o terceiro adversário de Portugal no Grupo F, que já inclui Alemanha e França.



A imprensa internacional avança que Bucareste, uma das 12 cidades que vai receber jogos da fase final da competição, poderá ‘cair’. A seleção portuguesa está agendada para fazer dois jogos em Budapeste e um em Munique, na Alemanha.