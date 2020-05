Final da Taça da Alemanha agendada para 4 de julho

A decisão da prova estava inicialmente agendada para 23 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim, mas, tal como a maioria das competições, acabou por ser adiada, devido à crise mundial de saúde pública.



Já as meias-finais, que deveriam ter sido realizadas em 21 de abril, estão confirmadas para 09 e 10 de junho, sendo que o detentor do troféu, Bayern de Munique, recebe o Eintracht Frankfurt, dos internacionais portugueses André Silva e Gonçalo Paciência, ao passo que o surpreendente Saarbrücken, das divisões regionais, vai defrontar o Bayer Leverkusen.



A partir deste sábado, a Bundesliga será retomada, com jogos à porta fechada, depois de o governo germânico ter concedido autorização para o regresso da competição, exatamente dois meses depois de ter sido suspensa devido à pandemia de covid-19.



Em 16 de março, dias depois de a 26.ª jornada ser adiada, o principal campeonato alemão de futebol foi suspenso, então até 02 de abril, e depois por tempo indeterminado.



Após a ronda 25, concluída em 11 de março, o Bayern Munique, que procura o 30.º título e oitavo consecutivo, é o líder da prova, com 55 pontos, contra 51 do Borussia Dortmund, 50 do Leipzig, 49 do Borussia Mönchengladbach e 47 do Bayer Leverkusen, quando faltam disputar nove jornadas.



Portugal, tal como a Alemanha, vai retomar o campeonato este mês, enquanto Inglaterra, Espanha e Itália ainda ensaiam o regresso das competições, sem data marcada. Países Baixos e França já cancelaram os respetivos campeonatos de futebol, devido à pandemia de covid-19.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 282 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.