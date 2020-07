Final da Taça da Dinamarca interrompida por incumprimento dos adeptos

Não estava ainda decorrida meia hora quando o árbitro Jorgen Burchardt parou a partida, depois de os adeptos do Aalborg ignorarem os pedidos da segurança para que mantivessem o distanciamento, como prevenção contra a covid-19.



Os adeptos acabariam por ser expulsos do estádio de Esbjerg, onde estavam presentes 1.914 pessoas, cerca de 10% da capacidade do recinto.



Este incidente acontece um dia depois de o governo dinamarquês ter autorizado a presença de público nos jogos das últimas seis jornadas do campeonato do país, permitindo que seja ocupado um terço das bancadas de cada recinto.



No campo, a final da Taça acabou por ser vencida pelo Sonderjyske, por 2-0, com ambos os golos a serem apontados por Anders Jacobsen. Esta foi a primeira vez que o Sonderjyske conquistou a taça da Dinamarca.



A Dinamarca registou, até ao momento, mais de 600 mortos e quase 13.000 casos de infeção confirmados.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 512 mil mortos e infetou mais de 10,56 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.