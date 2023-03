Fiorentina, "carrasco" do Braga, defronta Lech Poznan nos "quartos"

A equipa de Florença, 11.ª classificada na Liga italiana, é uma das mais fortes candidatas a vencer a prova da época 2022/23, cuja edição inaugural foi conquistada na época passada pela Roma, sob o comando do treinador português José Mourinho.



A Fiorentina, que tem na galeria de troféus uma Taça das Taças, prova já extinta, conquistada em 1961, impediu o Sporting de Braga de atingir os oitavos de final da terceira competição europeia de clubes, ao bater os minhotos no play-off, por 3-2, em Florença, e 4-0, em Braga.



O campeão polaco, atual terceiro classificado no campeonato, conta com quatro jogadores portugueses no plantel, os defesas Joel Pereira e Pedro Rebocho, o médio Afonso Sousa e o avançado João Amaral, que procuram seguir as 'pisadas' dos compatriotas Rui Patrício e Sérgio Oliveira, campeões pela Roma em 2022.



O West Ham, apesar de ocupar um modesto 17.º lugar na Premier League, primeiro acima da zona de despromoção, também reúne favoritismo frente ao Gent, quinto colocado da Liga belga, tal como o Nice, sétimo posicionado no campeonato francês, perante o Basileia, sexto classificado na Suíça.



O AZ Alkmaar, que ocupa o terceiro lugar nos Países Baixos, mede forças com o Anderlecht, histórico do futebol belga, mas que está relegado para o nono posto no campeonato, na expectativa de reeditar a proeza do Feyenoord, atual comandante da Liga neerlandesa, que atingiu a final no ano passado, perdida por 1-0 ante a Roma.



Os jogos dos quartos de final da estão marcados para 13 de abril (primeira mão) e 20 de abril (segunda mão), enquanto as meias-finais disputam-se em 11 e 18 de maio e a final realiza-se em 07 de junho, em Praga.