Fiorentina está na final da Taça da Itália

Depois de triunfar em Cremona por 2-0, o conjunto "viola" apenas teve de gerir a vantagem no Artemio Franchi, onde o "nulo" persistiu durante os 90 minutos.Na final, o conjunto de Florença vai discutir um troféu que conquistou por seis vezes, frente ao atual detentor do título (tem oito no palmarés), que na quarta-feira ultrapassou a Juventus (1-0), após uma igualdade a um golo na primeira mão.Na presente temporada, o Inter Milão foi o "carrasco" de FC Porto (oitavos de final) e Benfica (quartos de final) na Liga dos Campeões, prova em que vai defrontar o vizinho AC Milan nas meias-finais.