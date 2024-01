Fiorentina está nas "meias" da Taça de Itália

Em Florença, o nulo persistiu ao longo dos 90 minutos e no prolongamento, tendo a eliminatória sido decidida nas grandes penalidades, nas quais a Fiorentina, finalista da última edição, converteu os cinco pontapés, enquanto o Bolonha, que eliminou na ronda anterior o Inter Milão, detentor do troféu, falhou o quinto remate, através do austríaco Stefan Posch.Os quartos de final prosseguem esta quarta-feira, com mais dois jogos, com destaque para o dérbi romano entre a Lazio e a Roma, de José Mourinho, num dia que fecha com a receção do AC Milan, de Rafael Leão, à Atalanta.Na quinta-feira, disputa-se o último encontro desta eliminatória, com a Juventus a receber em Turim o Frosinone.