Fiorentina salva um ponto na 10.ª jornada da Serie A

A formação "viola" voltou a perder pontos, mas as coisas podiam ter sido piores, uma vez que ainda esteve a perder antes de Kouamé estabelecer o empate (1-1) final frente ao Lecce.





As dificuldades da equipa visitante começaram muito cedo, com uma lesão a forçar a saída do ex-Benfica e Real Madrid Luka Jovic, logo ao sétimo minuto de jogo.





Sem o avançado sérvio, para além de outras ausências por lesão e suspensão (Amrabat, Sottil e Castrovilli) os comandados de Vincenzo Italiano, as coisas não pareciam estar a correr de feição à Fiorentina, que teve um golo anulado ainda na primeira parte.





Para piorar, o Lecce reagiu e também conseguiu marcar, mas dessa vez com um lance válido. Foi Joan González quem recuperou a bola e fez o passe a partir do qual o gambiano Assan Ceesay marcou.





Na segunda parte, já depois de novo golo anulado aos visitantes, Christian Kouamé fez o 1-1.





Foi com assistência de Arthur Cabral (rendeu Jovic) que o costa-marfinense finalizou, de cabeça, para o último golo de um jogo que se manteve aberto e ainda teve tempo para a expulsão de Gallo, que viu dois amarelos num só minuto.





A Fiorentina segue no 13.º posto da Serie A com 10 pontos somados em 10 jornadas. Três posições atrás está o Lecce, que leva oito pontos na tabela.