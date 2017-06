Fisco espanhol acusa Mourinho de fraude fiscal

RTP 20 Jun, 2017, 11:41 / atualizado em 20 Jun, 2017, 12:33 | Futebol Internacional

José Mourinho é acusado pelas autoridades tributárias espanholas de lesar o Fisco num total de 3,3 milhões de euros.



O jornal El País revela que estão em causa dois delitos, referentes a rendimentos entre 2011 e 2012, enquanto foi treinador do Real Madrid. Em 2011, terá ficado em falta o pagamento de 1,61 milhões de euros e 1,69 milhões de euros no ano seguinte.



Segundo o Fisco, o treinador usou uma estrutura corporativa com o objetivo de "tornar opacos os lucros precedentes dos seus direitos de imagem".



O diário espanhol refere que o Fisco avisou José Mourinho do início das investigações a 23 de julho de 2014. No ano seguinte, o treinador português assinou um memorando em que reconhecia a falta de declaração de parte dos direitos de imagem e onde aceitava pagar uma multa de 1,14 milhões de euros.