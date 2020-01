Flamengo ainda sem Jesus perde com Fluminense no campeonato estadual

O avançado Nenê marcou, com o calcanhar, o único golo do encontro, aos 72 minutos, frente ao "mengão", que voltou a ser orientado por Maurício Souza, treinador da equipa de sub-20 do clube carioca.



Com sete pontos conquistados, o Flamengo partilha a liderança do Grupo A com o Boavista, enquanto o Fluminense segue no primeiro lugar do Grupo B, com 12 pontos.



A formação "rubro-negra" volta a jogar na segunda-feira, novamente no Maracanã, frente ao Resende.



O plantel principal do Flamengo apenas iniciou os trabalhos de pré-temporada na segunda-feira, sob a orientação de Jesus, depois das conquistas do Brasileirão e da Taça Libertadores, pelo que o clube tem apresentado nesta Taça Guanabara uma equipa com jogadores provenientes da formação.