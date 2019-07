Flamengo de Jorge Jesus perde com Emelec na Libertadores

Mário Aleixo - RTP Comentários 25 Jul, 2019, 08:53 / atualizado em 25 Jul, 2019, 08:53 | Futebol Internacional

Em dia de 65.º aniversário, o ex-técnico de Benfica e Sporting viveu uma noite de pesadelo no Equador, onde caiu com golos de Wilmer Godoy, aos 11 minutos, e de Romário Caicedo, 79, ambos após assistências de Fernando Guerrero.



O “Fla” teve quase sempre a bola e fez muito mais remates, mas esteve desinspirado, não aproveitando mesmo a vantagem numérica de que beneficiou desde os 54 minutos, altura em que Leandro viu o cartão vermelho direto.



A formação brasileira acabou, no entanto, também por concluir o jogo com 10 unidades, já que, aos 71 minutos, o ex-portista Diego saiu lesionado, com aparente gravidade, já depois de Jorge Jesus ter esgotado as substituições.



O Flamengo, que soma apenas um triunfo nos cinco jogos sob o comando de Jesus, terá agora de dar a volta à eliminatória dentro de uma semana, no Maracanã, no Rio de Janeiro, sabendo que mais um golo do Emelec obriga a marcar quatro.