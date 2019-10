Flamengo de Jorge Jesus segue de vento em popa no "Brasileirão"

Um golo do uruguaio De Arrascaeta, logo aos nove minutos, deu ao Flamengo um triunfo sofrido no Maracanã, com a equipa visitante, 18.ª e antepenúltima, a criar muito perigo ao longo do jogo, em que o guarda-redes Diego Alves fez várias defesas importantes para segurar a magra vantagem.Antes, o Palmeiras, campeão em título, venceu por 2-1 em casa do Avaí e segue em segundo lugar, a 10 jornadas do final do "Brasileirão", com 57 pontos, a 10 do líder, que jogou apenas três dias depois do importante triunfo sobre o Grémio.

O "Fla" goleou por 5-0 o rival na segunda mão da meia-final da Taça Libertadores e assegurou a passagem à final da competição continental, a que chega 38 anos depois da última presença e na qual terá pela frente os argentinos do River Plate.