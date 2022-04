Flamengo de Paulo Sousa vence na Taça dos Libertadores

Os brasileiros abriram a vantagem logo aos 8 minutos, por meio de Gabriel Barbosa, conhecido por "Gabigol", que avançou pelo flanco esquerdo e aproveitou um passe de Bruno Henrique para marcar.O Flamengo permitiu o empate aos 16 minutos, com um autogolo de Mauricio Isla, um chileno que foi formado no Universidad Católica.Os brasileiros voltaram à frente do marcador aos 34 minutos, quando Bruno Henrique serviu novamente "Gabigol".A vitória do Flamengo só foi confirmada aos 85 minutos, quando uma falha do guarda-redes do Universidad Católica, Sebastián Galani, permitiu a Lázaro marcar o terceiro golo.Os chilenos ainda reagiram, mas só conseguiram reduzir para 3-2 a um minuto do fim, por Diego Buonanotte.Na quarta jornada, marcada para 4 de maio, vai haver um duelo entre treinadores portugueses, com o Talleres a receber o Flamengo.





"Rubronegros" acusa adeptos chilenos de agressões e racismo





O clube brasileiro acusou os adeptos do Universidade Católica, adversário chileno na Taça dos Libertadores de futebol, de agressões e racismo, exigindo castigos.



“Na noite de quinta-feira, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago do Chile, registaram-se cenas lamentáveis de racismo, arremesso de pedras, garrafas e engenhos explosivos (ferindo uma criança) por parte da claque adversária contra os adeptos rubronegros”, lê-se em mensagem publicada pelo "Mengão" nas redes sociais.



O clube carioca declarou que os factos merecem “medidas severas”.