Flamengo empata e aproxima-se da final da Libertadores

O Flamengo tem as portas abertas da final da Taça dos Libertadores, após o empate com o Grémio | Epa-Silvio Avila

Em Porto Alegre, na primeira mão da meia-final brasileira, Bruno Henrique adiantou os forasteiros, aos 69 minutos, mas, já muito perto do final, aos 88, o suplente Pepê restabeleceu a igualdade, que não retira a vantagem aos cariocas, pelo golo fora.



Os comandados do treinador português marcaram no melhor período do Grémio, mas também sofreram quando pareciam perto do segundo e, na globalidade, até justificavam o triunfo, pois dominaram quase sempre e criaram mais e melhores oportunidades.



O conjunto do Rio de Janeiro logrou, aliás, introduzir mais três vezes a bola na baliza de Paulo Victor, mas, após consulta ao VAR, não foram validados os remates vitoriosos de Everton Ribeiro (20 minutos) e Gabriel Barbosa (24 e 80).



A eliminatória será decidida no mítico Maracaña, em 23 de outubro, com o Flamengo, que vai numa série de 12 jogos consecutivos sem perder (nove vitórias e três empates), bem lançado para repetir 1981 -- bateu na final o Cobreloa, num jogo de desempate (2-1 em casa, 0-1 fora e 2-0 em campo neutro).



Na terça-feira, na primeira mão da outra meia-final, entre argentinos, o campeão em título River Plate bateu em casa o Boca Juniors por 2-0, com tentos do colombiano Santos Borré, aos sete minutos, de grande penalidade, e Nacho Fernández, aos 70.





O encontro da segunda mão realiza-se em 22 de outubro, no La Bombonera, onde se registou, em 2018, um empate a dois no primeiro jogo da final, antes de tudo se decidir no Bernabéu, em Madrid, onde o River venceu por 3-1 após prolongamento.