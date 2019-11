Flamengo empata no terreno do Goiás após estar a vencer por 2-0

Após seis vitórias consecutivas no Brasileirão, a equipa treinada pelo português Jorge Jesus esteve a vencer por 2-0, com golos do antigo avançado do Benfica Gabriel Barbosa, aos 55 minutos, e do defesa Rodrigo Caio, aos 63, mas permitiu o empate, consumado já no período de descontos e quando já estava em inferioridade numérica, devido à expulsão por acumulação de cartões amarelos do guarda-redes César, aos 89.



Micael, aos 90+6, selou o empate da partida, já com o suplente Gabriel Batista na baliza da equipa do Rio de Janeiro, depois de Rafael Moura ter reduzido a desvantagem, aos 77.



Mesmo assim, a formação comandada por Jesus soma 16 jogos sem perder e, a nove jornadas do fim do Brasileirão, lidera com 68 pontos, mais oito do que o Palmeiras, campeão em título, que, na quarta-feira, venceu por 3-0 na receção ao São Paulo.