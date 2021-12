A RTP apurou igualmente que nesta altura já terão existido conversas entre os dois clubes e que uma possível negociação entre o Flamengo e Carvalhal só existirá se houver primeiro acordo entre os dois emblemas.

O Sporting de Braga joga esta quinta-feira a presença na "final four" da Taça da Liga, motivo pelo qual a possível saída do técnico não será fechada antes do final da semana.