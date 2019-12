Flamengo vence fora o Palmeiras com novo `bis` de Gabriel Barbosa

O primeiro golo do jogo surgiu logo aos cinco minutos por intermédio do uruguaio Giorgian De Arrascaeta, após assistência de 'Gabigol', que viria a 'bisar' no encontro, primeiro aos 45+2 - após assistência de Arrascaeta, e, depois, no início da segunda parte (46), servido por Gerson. O melhor que o Palmeiras conseguiu foi reduzir para 3-1 aos 84 minutos, através de Matheus Fernandes.



O avançado 'Gabigol', que também fez um 'bis' na final da Taça dos Libertadores frente aos argentinos do River Plate, vencida pelos 'cariocas', fez o seu 24.º golo em 27 encontros para o campeonato, liderando a tabela dos melhores marcadores, e o 42.º nos 56 jogos que disputou em 2019.



Com a vitória, o Flamengo segue na liderança destacada do Brasileirão com 87 pontos, enquanto o Palmeiras, que está no terceiro posto com 68 pontos, pode ver o rival Santos, que tem os mesmos pontos mas menos um jogo disputado, isolar-se no segundo lugar.