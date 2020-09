Florenzi é reforço para a defesa do Paris Saint-Germain

A cedência temporária, sem opção de compra, foi hoje divulgada pelo clube da capital italiana e entretanto já confirmada pelo emblema gaulês.



O jogador, de 29 anos, fica até 30 de junho do próximo ano no clube de Paris, especialmente afetado neste início de temporada pela ausência de jogadores que contraíram covid-19.



No PSG, vai preencher o lugar de lateral direito, que estava na posse do belga Thomas Meunier, transferido para o Borussia Dortmund.



Florenzi é um jogador da formação da Roma, clube por quem alinhou 279 vezes e marcou 28 golos. Pela seleção, tem 36 jogos e dois golos.



O jogador não estava a ser aposta do treinador Paulo Fonseca e na segunda metade da temporada 2019/2020 esteve emprestado ao Valência, da Liga espanhola.