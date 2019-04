Football Leaks. Advogado diz que justiça francesa copiou documentos de Rui Pinto

Lusa Comentários 01 Abr, 2019, 19:23 | Futebol Internacional

Em declarações prestadas no debate subordinado ao tema "Football Leaks e a proteção dos denunciantes -- o papel de Rui Pinto", em Lisboa, no qual estiveram presentes o também advogado Francisco Teixeira da Mota, a eurodeputada portuguesa Ana Gomes e o denunciante Antoine Deltour, o representante jurídico internacional de Rui Pinto vincou a atenção que as autoridades de diversos países têm sobre este caso.



"Sim, confirmo a cópia dos documentos (pela justiça francesa) e essa informação deve estar dentro de dias nas mãos do Eurojust", afirmou Bourdon.



Questionado sobre os detalhes da colaboração estabelecida entre Rui Pinto e as autoridades gaulesas antes da detenção, William Bourdon garantiu que é uma ligação ativa e que existe interesse num novo contacto com o suspeito indiciado em Portugal pela prática de quatro crimes: acesso ilegítimo, violação de segredo, ofensa à pessoa coletiva e extorsão na forma tentada.



"Ele foi a Paris, onde foi ouvido pelo procurador durante cerca de duas horas. Não vou dar detalhes, mas foi uma conversa produtiva. O procurador francês quer vir cá, passar tempo com ele e ouvi-lo, tal como o procurador belga. Os contribuintes portugueses devem perceber que é do seu interesse ver este inquérito avançar", sublinhou.



Paralelamente, William Bourdon revelou ter estado hoje de manhã com Rui Pinto, que está sob prisão preventiva nas instalações da Polícia Judiciária, e elogiou a coragem e a inteligência do colaborador do Football Leaks.



"Estou muito orgulhoso por defender Rui Pinto, ele é um bom rapaz, muito gentil, inteligente, lúcido e estamos muito felizes por defendê-lo. Tenho defendido Antoine Deltour, Edward Snowden e Hervé Falciani e posso dizer firmemente que Rui Pinto pertence a este clube restrito de 'whistleblowers' mais proeminentes deste século", finalizou.



Rui Pinto, que foi detido na Hungria e chegou a Portugal na quinta-feira, com base num mandado de detenção europeu emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).



Na base do mandado estão acessos ilegais aos sistemas informáticos do Sporting e do fundo de investimento Doyen Sports e posterior divulgação de documentos confidenciais, como contratos de futebolistas do clube lisboeta e do então treinador Jorge Jesus, além de outros contratos celebrados entre a Doyen e vários clubes de futebol.



O colaborador do Football Leaks terá entrado, em setembro de 2015, no sistema informático da Doyen Sports, com sede em Malta, e é também suspeito de aceder ao endereço de correio eletrónico de membros do Conselho de Administração e do departamento jurídico do Sporting e, consequentemente, ao sistema informático da SAD 'leonina'.



No período em que esteve detido na Hungria, Rui Pinto assumiu ser uma das fontes do Football Leaks, plataforma digital que tem denunciado casos de corrupção e fraude fiscal no universo do futebol, no âmbito dos quais estava a colaborar com autoridades de outros países, nomeadamente, França e Bélgica.