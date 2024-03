Forest de Nuno Espírito Santo soma em Brighton terceira derrota seguida

No Amex Stadium, no sul de Inglaterra, o desafio da 28.ª jornada da prova foi resolvido graças a um autogolo do irlandês Andrew Omobamidele, aos 29 minutos.



Este foi o quarto jogo seguido sem vencer do Forest em todas as competições, depois dos desaires com Aston Villa (4-2), Manchester United (1-0), para os ‘oitavos’ da Taça de Inglaterra, e Liverpool (1-0).



Assim, a equipa treinada por Nuno Espírito Santo, que hoje esteve privado do compatriota Nuno Tavares, lesionado, prossegue na 17.ª posição, a primeira acima da ‘linha de água’, com 24 pontos, enquanto os ‘seagulls’ sobem ao oitavo posto, com 42.



O aflito Burnley (19.º) esteve muito perto de regressar aos triunfos na Premier League, no reduto do West Ham (sétimo), 10 jogos depois, mas, nos descontos, consentiu o golo do empate final (2-2), da autoria do suplente Danny Ings (90+1 minutos).



Antes, no primeiro tempo, o marfinense David Datro Fofana tinha colocado os forasteiros na frente, aos 11 minutos, com um tento do grego Mavropanos (45+1), na própria baliza, a deixar a partida muito bem encaminhada para o Burnley, que permitiu a início da recuperação aos ‘hammers’, através Lucas Paquetá (46).



No primeiro jogo do dia, o Tottenham, quinto classificado, goleou por 4-0 no reduto do Aston Villa, ficando, com um jogo a menos, a apenas dois pontos do adversário, que segue no quarto lugar.