Forest salvou-se da descida e antecipou título do Manchester City

Mesmo sem jogar hoje, o City é campeão pela terceira vez consecutiva, quinta em seis anos, já que o Arsenal continua a quatro pontos, no segundo lugar, com um jogo apenas por disputar.



Na 37.ª e penúltima ronda, o Nottingham Forest 'fez um favor' ao City, mas sobretudo fez pela sua vida, já que estava em risco de descida, à entrada da jornada.



Depois de 18 jornadas abaixo da linha de descida, o Forest, que veio da Premiership na última época e renovou praticamente todo o plantel, acabou mesmo por se salvar, graças ao golo do nigeriano Taiwo Awoniyi, em contra-ataque, aos 19 minutos.



Com 37 pontos, o Forest é 16.º e deixa as 'contas' da descida para Everton, Leeds e Leicester - dois deles vão acompanhar o já despromovido Southampton.



Quanto aos pupilos de Mikel Arteta, terminam a época de cabeça levantada, é certo, mas sem qualquer título.



Após liderarem muito tempo, com boa vantagem, fraquejaram na parte final do campeonato. Estão com 81 pontos, firmes no segundo lugar, a quatro pontos do City, que joga no domingo contra o Chelsea e terá depois ainda mais dois jogos para o campeonato, para celebrar o 'tri'.



Arteta prescindiu hoje de Kieran Turney e apostou numa defesa inédita, com Kiwior e Thomas Partey nas laterais, o que não se revelou opção totalmente feliz.



Não foram eles, no entanto, a estar no centro do descalabro, mas sim Martin Odegaard, que perdeu uma bola para Morgan Gibbs-White e permitiu uma transição rapidíssima, finalizada por Awoniyi, a fazer o seu 10.º golo no campeonato.



O Forest conseguiu depois suster o Arsenal, que já jogava sem ânimo, consciente de que a temporada estava acabada e que um empate apenas adiaria o desfecho do campeonato mais um pouco.



Com muito poucas ocasiões, em que sobressai um remate de Bukayo Saka à trave, o Arsenal despede-se do título que chegou a parecer seu, quando liderava com oito pontos de vantagem.



O português Fábio Vieira rendeu Trossard, aos 70 minutos, mas também não conseguiu inverter a tendência da partida.



Há 19 anos, desde 2004, que o Arsenal não é campeão de Inglaterra.