Fran Escribá sucede a Jorge Almirón como treinador do Elche

Escribá, que foi treinador adjunto do Benfica na época 2008/09, numa equipa técnica liderada pelo compatriota Quique Flores, sucede ao argentino Jorge Almirón, que apresentou a demissão na sexta-feira, após a derrota por 3-1 no estádio do Celta de Vigo, em jogo da 23.ª jornada do campeonato.



O novo treinador do Elche, de 55 anos, foi responsável pela conquista do título de campeão da segunda divisão espanhola na temporada 2012/13 e terá a tarefa de manter o clube no escalão principal, o que conseguiu nas duas épocas seguintes após a promoção (2013/14 e 2014/15).