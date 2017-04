França estreia vídeo-árbitro em partidas oficiais

Lusa 20 Abr, 2017, 18:08 / atualizado em 20 Abr, 2017, 18:11 | Futebol Internacional

"Adotámos o início do vídeo-árbitro nos jogos do 'play-off' a decidir entre a 'Ligue 1' e a 'Ligue 2'. É uma estreia numa competição oficial", revelou Didier Quillot, diretor-geral da LFP, em declarações aos jornalistas.



O jogo da primeira mão entre o 18.º classificado do escalão principal e o terceiro classificado da divisão secundária está agendado para 25 de maio, sendo que a segunda mão está marcada para 28 de maio.



"Estamos muito contentes que seja em França e ainda mais contentes que seja com árbitros franceses", prosseguiu Quillot.