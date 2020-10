França. Lille surpreende ao ser líder isolado

O Lille goleou por 4-0 um Lens que acabou reduzido a nove unidades, na sétima jornada da Liga francesa de futebol, que lidera após triunfar no dérbi do Norte.Com o capitão José Fonte (saiu aos 82 minutos) e Renato Sanches (até aos 76) titulares, e Xeka em campo a partir dos 65, o Lille não teve problemas em vencer e segue sem perder no campeonato, com 17 pontos, mais dois que o Paris Saint-Germain e o Rennes, os mais próximos perseguidores.

O turco Yilmaz, aos 11 minutos, Bamba, aos 47, Ikoné, aos 69, e Yazici, 10 minutos depois, construíram a goleada, perante a formação recém-promovida, que também podia chegar à liderança mas caiu para o quinto lugar, com 13 pontos.