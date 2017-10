França renova contrato de selecionador Didier Deschamps

Lusa 31 Out, 2017, 17:01 | Futebol Internacional

O técnico, de 49 anos, está no cargo desde o verão de 2012, quando substituiu Laurent Blanc, e vai continuar porque é “o melhor, sem dúvida”, disse Le Graët.



“Todo o comité executivo da FFF apoia unanimemente esta renovação”, acrescentou o dirigente.



Aos comandos dos ‘bleus’, Deschamps chegou aos quartos de final do Mundial2014, no Brasil, onde foi eliminado pela Alemanha (1-0) e perdeu o Euro2016, disputado em solo francês, no prolongamento da final, por culpa da um golo de Eder, que deu o título a Portugal.



Depois de uma carreira como jogador em que se sagrou campeão mundial em 1998 e europeu em 2000, começou a treinar no Mónaco, clube que levou à final da Liga dos Campeões, em 2004, perdendo por 3-0 com o FC Porto, em Gelsenkirchen.



Em 2010, foi campeão francês ao serviço do Marselha, o último título antes de assumir a seleção, pela qual conseguiu 43 vitórias, o melhor registo de qualquer selecionador, superando os 41 de Michel Hidalgo, entre 1976 e 1984.