Francisco Conceição dá vitória à Juventus

Depois de uma primeira parte sem golos, o extremo luso materializou o ascendente da formação de Turim na segunda, aproveitando um passe de Kolo Muani para marcar o tento decisivo do encontro da 25.ª jornada da Serie A, o seu terceiro da época no campeonato e quinto em todas as competições ao serviço da "vecchia signora".



O triunfo permitiu que a Juventus ascendesse ao quarto lugar, com 46 pontos, os mesmos da Lazio, que no sábado empatou 2-2 com o líder Nápoles, com a formação de Turim a superar na tabela o emblema da capital transalpina.



Já o Inter Milão, segundo classificado com 54, desperdiçou a oportunidade de saltar para o primeiro lugar, e mantém-se a dois pontos dos napolitanos.



Entre os "nerazzurri" e a Juventus está a Atalanta, que também empatou 0-0 na receção ao Cagliari, no sábado.