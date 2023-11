Francisco Neto destaca a boa relação e partilha que tem com Roberto Martínez

"Mostra aquilo que é a Federação Portuguesa de Futebol" disse o técnico da seleção nacional feminina, quando questionado sobre o que significava para si a presença de Roberto Martínez na conferência de imprensa, na qual apresentou as 25 convocadas para os próximos compromissos da seleção feminina, em 01 e 05 de dezembro.



Neto, de 42 anos, destacou que Martínez vê os jogos da equipa feminina: "já discutimos muitas situações dos nossos jogos, tem esta abertura. É algo que, para nós, enquanto estrutura técnica nacional, é maravilhoso".



"A presença de alguém com tanto conhecimento e com esta abertura, para nós... só temos que agradecer e aproveitar ao máximo a presença e estes momentos de partilha que temos", disse Francisco Neto, destacando a amizade que tem com Ives Serneels, técnico da seleção feminina da Bélgica que, aquando da vinda do treinador espanhol para a seleção nacional, o aconselhou a aproveitar esta abertura de Martínez.



O técnico, fazendo referência à presença de Humberto Coelho, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e dos técnicos dos escalões de formação, descreveu a equipa das 'quinas' como "uma casa de partilha, uma casa onde ninguém guarda nada para ninguém". "Ou seja, acima de tudo, queremos que a Federação Portuguesa de Futebol seja sempre mais forte", completou.



"Para nós, faz-nos sentido ir partilhando e ir bebendo um bocadinho daquilo que são as vivências", mencionou o técnico, referindo-se à preparação do Mundial feminino de futebol, onde os dois selecionadores nacionais conversaram sobre "quais eram as ideias", o que Martínez achava importante, "mais até extra futebol", e de que forma montou a sua equipa no Mundial do Qatar, em 2022.



Francisco Neto sublinhou que estas dinâmicas de partilha são transversais aos restantes técnicos e que é uma prática bastante comum na FPF.