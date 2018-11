Francisco Neto diz que particular com Estados Unidos serve para fortalecer Portugal

Lusa Comentários 07 Nov, 2018, 18:22 | Futebol Internacional

“Sabemos que precisamos de jogar contra estas equipas e era impossível dizer que não aos Estados Unidos, mas com humildade e respeito. Temos que crescer com estas dificuldades e só assim vamos ficar mais fortes”, começou por dizer o técnico, em conferência de imprensa.



A seleção liderada por Francisco Neto cumpre um estágio na Cidade do Futebol, em Oeiras, com vista a outros dois particulares, diante do País de Gales, no sábado, em Rio Maior, e na terça-feira, na Cova da Piedade.



O selecionador lembra que qualquer equipa tem pontos fracos, ainda que no caso das norte-americanas não sejam tão notórios.



“Mostrámos a realidade às jogadoras e não vamos esconder nada. Não vamos tentar mascarar a realidade que vamos encontrar, mas não há nenhuma equipa no mundo sem pontos fracos, se é que se pode dizer que têm”, considerou.



Mais importante do que conseguir um empate ou uma vitória, Francisco Neto quer que as suas atletas tenham noção de que o percurso do adversário é uma base a ter em conta para o futuro.



“O modelo a seguir é no sentido de referência e de terem algo instruído no seu país. Este jogo servirá para sermos e vermos qual é a diferença para estas equipas top e para as jogadoras terem noção do que precisam para lá chegar”, declarou.



Contudo, e indicando o que é necessário para Portugal conseguir apresentar-se a bom nível, na quinta-feira, o selecionador pediu às futebolistas a tal organização e superação.



“Temos que manter a identidade, a nossa forma de jogar e estarmos muito concentrados. Ter o máximo de tempo possível uma boa organização e resolver os problemas que nos vão criar. Apelar ainda à superação e espírito de entreajuda, porque amanhã [quinta-feira] será um dos maiores desafios”, terminou.



A 23 convocadas de Francisco Neto defrontam os Estados Unidos, na quinta-feira, pelas 18:06, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.



Seguem-se os embates com País de Gales, 29.º do ‘ranking’ da FIFA, no sábado, pelas 18:00, e na terça-feira, às 15h00.