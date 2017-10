Franck Ribéry com rotura de ligamentos desfalca Bayern Munique por várias semanas

Lusa 02 Out, 2017, 16:14 | Futebol Internacional

Franck Ribéry, de 34 anos, lesionou-se aos 62 minutos do jogo com o Hertha, em Berlim, numa altura em que o resultado ainda estava favorável ao campeão Bayern Munique por 2-0, que acabaria por ceder um empate a 2-2 e, consequentemente, agudizar ainda mais a crise que se vive o clube bávaro.



"Lamentamos muito que o Franck [Ribéry] se tenha lesionado e desejamos-lhe uma rápida e boa recuperação", disse o presidente do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge.



A declaração do clube não diz quanto tempo durará a paragem forçada de Frank Ribéry, mas, de acordo com os órgãos de comunicação social alemães, tendo em conta casos idênticos, o avançado francês levará várias semanas para se recuperar.



Ainda de acordo com o comunicado do Bayern Munique, "de momento, Franck Ribéry não será operado e tentará tratar a lesão de forma conservadora, imobilizando o joelho por algumas semanas".



O Bayern Munique, que há quatro dias despediu o treinador italiano Carlo Ancelotti, após a derrota com o Paris Saint-Germain (3-0), para a Liga dos Campeões, segue na segunda posição da Bundesliga, com 14 pontos, a cinco do líder Borussia Dortmund.