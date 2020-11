Fransérgio testa positivo e falha jogo do Braga com Leicester

Segundo informação oficial dos `arsenalistas`, o médio brasileiro está assintomático e em isolamento desde o momento em que soube o resultado dos testes realizados na segunda-feira.

Fransérgio não está com o plantel desde o fim de semana, porque ficou de fora do jogo com o Famalicão devido à expulsão na jornada anterior com o Vitória de Guimarães.

Todos os restantes jogadores e `staff` do Sporting de Braga testaram negativo.

O treinador, Carlos Carvalhal, não pode ainda contar com Ricardo Horta (que já tinha falhado a receção aos famalicenses), devido a lesão, tendo chamado o jovem Hernâni.

O avançado de 19 anos é aposta habitual na equipa B, mas está também inscrito na Liga Europa e o técnico integrou-o na lista de 24 jogadores que leva para o desafio com o segundo classificado da `Premier League`.

Depois do triunfo sobre o Zorya, na Ucrânia, na passada quinta-feira (2-1), o Sporting de Braga lidera o grupo G juntamente com o Leicester, ambos com seis pontos.

Sporting de Braga e Leicester defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio do Leicester City, em Leicester, em Inglaterra, jogo que será arbitrado pelo holandês Bas Nijhuis.

A lista dos 24 convocados:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Rogério e Hornicek.

Defesas: Zé Carlos, Esgaio, Moura, Sequeira, Rolando, Tormena, David Carmo, Raul Silva, Bruno Viana.

Médios: Al Musrati, Castro, André Horta, João Novais.

Avançados: Gaitán, Hernâni, Galeno, Iuri Medeiros, Abel Ruiz, Schettine e Paulinho.