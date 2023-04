Friburgo surpreende Bayern em Munique e segue na Taça

A surpresa absoluta da ronda aconteceu já nos minutos finais de descontos, quando Lucas Holer fez o golo que "empurra" o Friburgo para as meias-finais da Taça germânica.



Na Allianz Arena, o Bayern começou melhor e fez o primeiro golo na partida aos 19 minutos, por Upamecano, a passe de Kimmich.



Volvidos oito minutos, Nicolas Hofler empatou o jogo e reinstalou a incerteza, que perdurou até ser quase certo que se ia para prolongamento.



Mas não seria assim e aos 90+5 minutos Holer converteu com calma o penálti, que castigou uma mão na bola de Jamal Musiala, que, com alguma infelicidade, estava no caminho de um remate de Holer.



O português João Cancelo foi titular e aos 19 minutos fez um grande passe para Sané, jogada que originou o canto de que nasceu o golo dos bávaros. Ao segundo poste, Upamecano marcou, de cabeça.



Na altura, a vantagem do Bayern era justa, já que pressionava bastante e dominava em termos de posse de bola.



O Friburgo, que até então se limitara a defender, passou a ser mais atrevido e após um remate de cabeça de Gregortish chegou mesmo ao golo, aos 27, com Hofler a rematar de primeira num ressalto de ataque da sua equipa.



Sem clareza no jogo, o Bayern não soube reagir e resolver a partida na hora que ainda havia para jogar. Benjamin Pavard e Serge Gnabry tiveram ocasiões na segunda parte, mas sem sucesso.



À medida que o final se aproximava, o Friburgo, atual quarto da Bundesliga, sacudiu a pressão e criou jogadas do ataque, entre as quais a que lhe deu o penálti decisivo.



Para Thomas Tuchel, esta é a primeira derrota desde que sucedeu a Julian Nagelsmann no comando do Bayern, depois da vitória por 4-2 frente ao Borussia Dortmund, na estreia, para o campeonato.



O Eintracht Frankfurt bateu o Union Berlim, por 2-0, completando-se esta fase da competição esta quarta-feira com o Nuremberga-Estugarda e o Leipzig-Borussia Dortmund.