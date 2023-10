Friburgo vence Augsburgo e sobe ao oitavo lugar na Bundesliga

O primeiro golo surgiu logo aos cinco minutos, na execução de um penálti pelo médio italiano Vincenzo Grifo, que seria a principal figura do jogo, tendo em conta que foi também o autor da assistência para o segundo golo, pelo central austríaco Philip Lienhart, aos 56.



Noutro jogo do campeonato realizado horas antes, o Darmstadt recebeu e venceu o Werder Bremen, por 4-2.



Com esta vitória, o Friburgo subiu ao oitavo lugar, com 10 pontos, mas a Bundesliga é liderada pelo Bayer Leverkusen, com 16 pontos, seguido do Estugarda, com 15, do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund, ambos com 14, e do Leipzig, com 13.