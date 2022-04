Friburgo vence em Hamburgo e apura-se para final da Taça da Alemanha

O atual quinto classificado da Liga alemã definiu a eliminatória praticamente na primeira parte, que atingiu a vencer já por 3-0, com golos de Nils Petersen (11 minutos), Nicolas Hofler (17) e do italiano Vincenzo Grifo (35), enquanto Robert Glatzel reduziu (88) para o Hamburgo, 'histórico' alemão que se encontra atualmente na segunda liga germânica, na qual ocupa o sexto posto.



As meias-finais encerram na quarta-feira, com o Leipzig, atual terceiro classificado na 'Bundesliga', a receber o Union Berlim, que é sexto.