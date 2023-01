Fulham apura-se na estreia na Taça e Harry Kane perto de fazer história

Na terceira eliminatória da competição, a de estreia das equipas da ‘Premier’, o Fulham garantiu a qualificação com golos de Kurzawa, numa recarga ao segundo poste ainda na primeira parte, aos 37 minutos, e de Daniel James, aos 90+4, diante de um adversário proveniente do ‘Championship’, segundo escalão.



No Fulham, o internacional João Palhinha foi opção apenas a partir dos 72 minutos, em substituição de Andreas Pereira, enquanto no Hull o central Tobias Figueiredo, jogador da formação do Sporting, foi titular.



Em outros jogos, destaque para o apuramento mais cedo do Tottenham, com os ‘spurs’ a vencerem pela margem mínima em casa o Portsmouth (1-0), da 'League One', o equivalente ao terceiro escalão, graças a um golo de Harry Kane.



O avançado inglês ficou a apenas um golo do melhor marcador da história do Tottenham, passando a somar 265 golos pelo clube, menos um do que o falecido Jimmy Greaves, símbolo dos ‘spurs’ na década de 60.



Com a entrada de equipas da ‘Premier’ na prova, as maiores surpresas aconteceram para já com as eliminações de Bournemouth, em casa com o Burnley, com uma derrota por 4-2, e do Nottingham Forest, na visita ao Blackpool (4-1), adversários que competem no ‘Championship’.



Outro emblema do escalão principal a cair nos jogos que decorreram ao final da manhã e início da tarde foi o Crystal Palace, mas num confronto diante de outro primodivionário, o Southampton, que venceu por 2-1.



O Leicester (1-0 ao Gillingham) e o Brighton (5-1 em casa do Middlesbrough) apuraram-se também para a quarta ronda, o mesmo sucedendo com o Manchester United, que já tinha alcançado o apuramento na sexta-feira (vitória por 3-1 em casa frente ao Everton).



Ainda hoje, entram em campo na Taça Brentford e West Ham, que se defrontam, o Newcastle, que visita o Sheffield Wednesday, enquanto o embate Liverpool-Wolverhampton fecha o dia.



No domingo, será a estreia de Leeds United, Aston Villa, Manchester City e Chelsea, send que os dois últimos voltam a se encontrar depois de terem jogado a meio da semana para a Liga, com vitória dos ‘citizens’, mas em Londres, enquanto o Arsenal joga na segunda-feira.



O único empate para já na eliminatória, verificado hoje entre Chesterfield e West Bromwich (3-3), obrigará a um segundo jogo, de desempate.