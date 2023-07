O defesa central de 23 anos assinou contrato até ao verão de 2027, com o Fulham a ficar com a opção para prolongar o acordo por mais um ano, e vai vestir a camisola número três.



Já o Ajax confirmou o negócio e revelou que a equipa de Marco Silva pagou 22,5 ME pelo defesa, que chegou ao Ajax em 2022/23, proveniente dos escoceses do Rangers, depois de ter feito a sua formação nos ingleses do Leicester.