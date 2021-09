Fulham, de Marco Silva, eliminado na Taça da Liga inglesa

O jogo terminou os 90 minutos sem golos, a comprovar que o Fulham, segundo classificado do ‘Championship’, o segundo escalão, está ao nível do campeonato principal, em que milita o Leeds.



Após o 'nulo' com que terminou o tempo regulamentar, o Leeds marcou por seis vezes no desempate por grandes penalidades e o Fulham apenas cinco.



O português Ivan Cavaleiro entrou aos 71 minutos, ainda a tempo de marcar um dos penáltis do Fulham. Quanto a Domingos Quina, foi titular e substituído no mesmo minuto.



O campeão Manchester City e o Liverpool prescindiram de grande parte dos seus titulares, incluindo os jogadores portugueses, mas conseguiram vitórias sem sobressaltos perante adversários claramente mais fracos.



No estádio Etiahd, Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias assistiram do banco à goleada de 6-1 sobre o Waycombe, do terceiro escalão do futebol inglês, na qual se destacou o argelino Riyad Mahrez, autor de dois golos.



Quanto ao Liverpool, foi ao terreno do Norwich, muito destacado lanterna-vermelha da ‘Premier League’, e ganhou por 3-0, com um ‘bis’ do japonês Minamino, deixando o luso Diogo Jota no banco de suplentes.



A única equipa da ‘Premier League’ a cair foi o Everton, com o médio português André Gomes na equipa, derrotado nas grandes penalidades em Londres pelo Queens Park Rangers, do ‘Championship’.



Na quarta-feira, o Wolverhampton-Tottenham terá o aliciante de colocar dois treinadores portugueses frente a frente: Bruno Lage e Nuno Espírito Santo.



Também jogarão os outros 'pesos pesados' do campeonato principal: o Chelsea recebe o Aston Villa e o Manchester United enfrenta o West Ham.



O Brighton, equipa sensação da ‘Premier League’, em que segue no quarto lugar, recebe o Swansea.