Fulham, de Marco Silva, empata mas continua líder folgado da II Liga inglesa

O avançado Carlton Morris adiantou a formação da casa aos 44 minutos, convertendo com sucesso um penálti, e o Fulham teve que esperar até aos 86 para alcançar o empate neste encontro da 37.ª jornada, através do galês Harry Wilson.



O extremo português Domingos Quina, ‘amarelado’ aos 73, atuou durante toda a partida pelo Barnsley, enquanto o luso Ivan Cavaleiro foi lançado por Marco Silva aos 71.



O Fulham segue no topo do ‘Championishp’ com 77 pontos, em 36 rondas (tem um jogo em atraso), enquanto o mais direto perseguidor, o Huddersfield, que empatou na sexta-feira com o West Brom (2-2) e já disputou 37 jornadas, tem 63 pontos.