Fulham, de Marco Silva, goleia o Reading por 7-0 e fica a um ponto da liderança

A goleada foi desencadeada a partir do minuto 13, quando o médio galês Harry Wilson abriu o marcador para o Fulham, cuja vantagem seria ampliada pelo ponta de lança sérvio Aleksandar Mitrovic, aos 45+3, resultado com que se chegaria ao intervalo.



Na segunda parte, o mesmo Harry Wilson 'bisou' ao marcar o terceiro golo, aos 60 minutos, e o resultado avolumou-se até aos 7-0, com golos do médio holandês Kenny Tete, aos 68, do médio congolês Neeskens Kebano, aos 70, do inglês Abdul Adarabioyo, aos 75, e de Aleksandar Mitrovic, aos 89, também ele a 'bisar'.



Com este triunfo, a equipa de Marco Silva quebrou um ciclo de cinco jogos sem vencer (quatro empates e uma derrota) e está agora a um ponto da liderança, que chegou a ocupar durante semanas a fio.



O Bornemouth lidera com 49 pontos (25 jogos), seguido do Fulham, com 48 (24), do Blackburn, com 46 (25) e do West Bromwich, que é quarto, com 42 (25).