Fulham de Marco Silva perde e cede liderança da segunda divisão inglesa

Um ‘bis’ de Ejaria, aos 19 e aos 53 minutos, deram a vitória aos visitantes, que não contaram com Lucas João, lesionado, ante a equipa de Craven Cottage, que teve Ivan Cavaleiro como titular e Domingos Quina sem sair do banco. O golo do brasileiro Rodrigo, aos 86, não chegou para a equipa da casa.



O resultado constitui a segunda derrota nos últimos três jogos para a equipa do técnico luso, que agora está no segundo lugar do ‘Championship’, com 16 pontos, os mesmos de outros dois clubes, o West Bromwich Albion e o Coventry. O Reading é 14.º, com 10.



Acima está o invicto Bournemouth, que foi vencer por 1-0 a casa do Cardiff e ocupa agora o primeiro lugar, com 18 pontos.