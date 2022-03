Fulham, de Marco Silva, reforça liderança da segunda divisão inglesa

A equipa anfitriã resolveu a 'questão' a seu favor durante a primeira parte, com golos do congolês Neeskens Kebano, aos 25 minutos, e do galês Harry Wilson, aos 35, numa partida em que o avançado português Ivan Cavaleiro foi suplente não utilizado.



O Fulham reforçou a liderança do 'Championship', com 73 pontos, mais 11 do que o perseguidor Huddersfield, que tem mais dois jogos realizados, enquanto o Blackburn, quarto colocado, com 57 pontos, atrasou-se na corrida pela promoção direta ao escalão principal, reservada aos dois primeiros classificados.